الولايات المتحدة تكشف عن مخازن احتياطاتها النفطية

أعلنت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، اليوم الخميس، أن مخازن النفط التجارية في الولايات المتحدة ممتلئة بنسبة 61 في المئة، أما مخزن كوشينغ في ولاية أوكلاهوما، وهو أكبر المخازن في البلد، فهو ممتلئ بـ81 في المئة.

وبحسب الإدارة، ازدادت الاحتياطات التجارية للنفط في الولايات المتحدة (باستثناء الاحتياطات الاستراتيجية)، خلال الأسبوع المنتهي في 24 نيسان/أبريل، بـ9 ملايين برميل، أي بـ1.7 في المئة، حتى 527.6 مليون برميل، وباستثناء النفط في الأنابيب، والاحتياطات التي لم تصل بعد إلى المخازن، ازداد المؤشر إلى 399 مليون برميل، ما يعادل 61 في المئة من الإمكانيات الكاملة لمخازن النفط في البلاد التي تبلغ سعتها 653.4 مليون برميل.

وازدادت احتياطات النفط في مخزن كوشينغ خلال الأسبوع بـ3.7 مليون برميل، حتى 63.4 مليون. وباستثناء النفط في الأنابيب، والاحتياطات التي لم تصل بعد إلى المخزن، بلغ هذا المؤشر 61.3 مليون برميل، ما يعادل 81 في المئة من السعة الكاملة، التي تقدر بـ76.1 مليون برميل.

وكانت أسعار خام غرب تكساس الوسيط قد سجلت انخفاضا مطلع الأسبوع إلى مستوى أدنى من 37 دولارا تحت الصفر للبرميل عند إغلاق التعاملات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ تجارة النفط وذلك بسبب التراجع الحاد للطلب العالمي على الطاقة واقتراب الاحتياطات الأميركية من مستواها الأقصى.