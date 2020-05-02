في أول ظهور... المتحدث الرسمي الجديد باسم البيت الأبيض يعد "بعدم الكذب"

وعدت كايلي ماكيناني، المتحدثة الرسمية الجديدة باسم البيت الأبيض في أول ظهور لها، بعدم الكذب على الصحفيين وعقد مؤتمرات صحفية على عكس أسلافها.

توجهت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض للصحفين واعدة "بعدم الكذب" ووعدت بعقد مؤتمرات صحفية على عكس أسلافها من المتحدثين السابقين.

يذكر بأن المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، كانت قد عقدت آخر مؤتمر صحفي في مارس/ آذار 2019، لتتوقف عن المؤتمرات الصحفية بطلب من الرئس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب الموقف غير العادل لوسائل الإعلام لها.

ليتم استبدالها بستيفاني غريشام، التي لم تعقد أي مؤتمر صحفي رسمي واحد، ليتم تعيين ماكيناني في هذا المنصب في أبريل/ نيسان من هذا العام.

هذا وكان ترامب قد هاجم في وقت سابق "الإعلام المزيف"، قائلا "وسائل الإعلام المزيفة، تكره هذه الحقيقة"، مضيفا: "أنا أعمل من الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولم أترك البيت الأبيض على مدى شهور إلا لإطلاق السفينة (كمفورت)، المستشفى العائم الخاص بعلاج مصابي كورونا".

The people that know me and know the history of our Country say that I am the hardest working President in history. I don’t know about that, but I am a hard worker and have probably gotten more done in the first 3 1/2 years than any President in history. The Fake News hates it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

وتابع: "من يكتبون ذلك لا يعرفون شيئا عني"، مضيفا: "سوف أبقى في أغلب الأوقات، في المكتب البيضاوي حتى الساعات المتأخرة من الليل، وهو ما يجعل من يعملون معي في غاية الانبهار".