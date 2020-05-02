بومبيو يغرد بصورة "مادورو وسبائك الذهب والطائرة الإيرانية"

علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على التقارير التي تزعم "تهريب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أطناناً من الذهب إلى إيران التي تخضع لعقوبات دولية قاسية".

نشر بومبيو، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "صورة تظهر نيكولاس مادورو ممسكاً بالذهب وإلى جانبه طائرة إيرانية"، معلقا عليها "نهب بلطجية مادورو تسعة أطنان من سبائك الذهب وأرسلوها إلى النظام الإيراني". وتابع "يشترك اللصوص الأبرز في العالم مع الدولة الأولى الراعية للإرهاب. أكبر الضحايا هم الشعب الفنزويلي والإيراني".

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 2, 2020

وكانت شبكة "بلومبيرغ"، قد زعمت الخميس الماضي في تقرير لها، أن "شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير" أرسلت أكثر من 6 طائرات إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية الأسبوع الماضي وحده، وقد حملت على متنها قطع غيار وفنيين للمساعدة في إصلاح مصفاة رئيسية على طول الساحل الشمالي الغربي لفنزويلا".

وادعت الشبكة الأمريكية، "أنه مقابل تلك المساعدة، حملت كاراكاس طائرات ماهان سبائك من الذهب في طريق العودة إلى طهران، حسبما قال أشخاص مطلعون على الملف طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لأنه غير مصرح لهم بالتحدث علنًا عن المعاملات".