والد بوريس جونسون ينتقد ميغان ماركل

انتقد ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون، زوجة الأمير هاري ميغان ماركل لاتخاذها قرار مغادرة الزوجين المملكة المتحدة.

فوفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشار جونسون الأب البالغ من العمر 79 عامًا إلى أن زوجة الأمير هاري هي التي تتخذ جميع القرارات الجادة.

وقال جونسون الأب: "لا يمكنني التوقف عن التفكير في أن ميغان، لعبت دورًا بالغ الأهمية في كل هذا"، لافتا إلى أن الوضع برمته ربما يرجع إلى حقيقة أن هناك "اختلافات ثقافية " بين المرأة البريطانية والمرأة الأمريكية.

وأضاف: "إن دوقة ساسكس بالتأكيد لها سحر وموهبة هائلان، لكنني لست متأكدا من أنها تولي أهمية كبيرة للكتاب المقدس".

وأشار والد رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه حزين بشدة من قرار الزوجين، مضيفًا أن أنشطتهم الخيرية "كانت رائعة".

وأعلن دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان في كانون الثاني/ يناير الماضي تنازلهما عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل لتحقيق الاستقلال المالي.