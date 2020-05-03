إيران... اقتراح لإعادة فتح المدارس يوم السبت القادم

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا إنه "تم خلال اجتماع اليوم طرح اقتراح لإعادة فتح المدارس يوم السبت القادم".

القاهرة - سبوتنيك. وأضاف روحاني أن اقتراح إعادة فتح المدارس سيكون "في المناطق البيضاء وقليلة المخاطر لكننا كنا قلقين بعض الشيء حيث تقرر البدء بذلك يوم السبت الذي يليه (بعد نحو أسبوعين) وحتى هذا الموعد فقد تقرر أن يتم البحث بشأنه واتخاذ القرار النهائي حوله لاحقا".

وأشاد بالتزام غالبية المواطنين بالبروتوكولات الصحية والتدابير الصحية، وقال إن "83 بالمئة من الشعب الإيراني ملتزم بها، كما تم الالتزام بالبروتوكولات الصحية في بعض المدن بنسبة 92 بالمئة أيضا فيما كان الالتزام اقل في العاصمة طهران كمدينة كبيرة".

وأضاف "لم نبلغ بعد النقطة المتوخاة في السيطرة على فيروس كورونا، وينبغي العمل للوصول إليها وهناك مشروع الفحص الوطني للكشف عن الإصابة بالفيروس".

يذكر أن إيران من بين أكثر دول العالم في نسبة الإصابة بالوباء القاتل، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية في آذار/مارس الماضي، "جائحة"، وأصاب حتى الآن، نحو 3.5 مليون شخص حول العالم، توفي من بينهم أكثر من 240 ألف.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحافي أمس السبت، إن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 96448 بتسجيل 802 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضاف أن "إجمالي الوفيات بلغ 6156 بتسجيل 65 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة"، مشيرا إلى أن "إجمالي المتعافين بلغ 77350".