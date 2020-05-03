محلل: طهران ستنسحب من معاهدة "الأسلحة النووية" إذا تم تمديد حظر السلاح المفروض عليها

استبعد أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، دكتور حسن أحمديان، اليوم الأحد، أن تقدم واشنطن على تمديد حظر شراء السلاح المفروض على إيران لأن ذلك يستلزم موافقة أطراف أخرى.

وأشار في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن "الرد الإيراني جاهز إذا ما أقدمت واشنطن على هذه الخطوة، وهو الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية، فضلا عن التخلي عن آخر التزاماتها في الاتفاق النووي".

ولفت أحمديان إلى أن "الأوروبيين لن يماشوا الولايات المتحدة في مواقفها على إطلاقها وهو ما تراهن عليه إيران وهو المحافظة على موقف أوروبا بشكله الحالي".

وأضاف أحمديان أن "الولايات المتحدة تناقض نفسها حين تنسحب من الاتفاق النووي ثم تستخدمه في تبرير موقفها الأخير في تمديد الحظر".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أكد أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة أن "تمديد حظر شراء السلاح المفروض عليها سيواجه برد قاس وسيحمل تداعيات وخيمة".

وشدد ربيعي على أن إجراء تمديد الحظر السلاح المفروض على طهران، "سيحمل تداعيات وخيمة على الاتفاق النووي وأبعد من الاتفاق النووي، كما أنه ستكون له تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها".