ترامب يطيح بمسؤولة كشفت عن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات

تحرك البيت الأبيض للإطاحة بمفتشة عامة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بعد أسابيع من تقديمها إلى الرئيس دونالد ترامب تقريراً يوضح أن المستشفيات التي تستجيب لوباء فيروس كورونا تفتقر إلى الإمدادات اللازمة.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" أرسل البيت الأبيض بيانًا صحفيًا ليلة الجمعة بعد ساعات العمل، أعلن فيه أن جايسون وييدا، مساعد المدعي العام في بوسطن، سيتولى منصب نائب المفتش العام بدلًا من كريستي غريم.

لكن متحدثًا باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أخبر "إن بي سي نيوز" أن ترشيح وييدا لا يعني أن كريستي ستترك الوزارة. يأتي ترشيح ويدا بعد أسابيع من رد الفعل العنيف لترامب تجاه كريستي عبر "تويتر"، متحديًا إياها بالترويج لمعلومات "مزيفة".

وقال المتحدث "تعيين مفتش عام ليس بديلا عن كريستي. لقد كانت في المركز الثاني كنائب رئيسي للمفتش العام منذ يناير/ كانون الثاني 2020. وفي هذا المنصب، تقوم بواجبات المفتش العام حتى يتم شغل هذا المنصب".

وكتب ترامب في تغريدة الشهر الماضي: "لماذا لم يبلغ المفتش العام الذي قضى 8 سنوات مع إدارة أوباما عن كارثة إنفلونزا الخنازير (إتش 1 إن 1) التي تسببت بوفاة 17 ألف شخص. ملف آخر مزيف".