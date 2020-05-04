وزير الدفاع البريطاني يصف إصابته بكورونا بالـ"مروعة"

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الاثنين، إن إصابته بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) كانت تجربة "مروعة" مضيفا أن الفيروس أنهك طاقته وثبط عزيمته وأفقده مؤقتا حاستي التذوق والشم لأيام.

ولدى سؤاله من "سكاي نيوز" عن كيف كان الأمر قال والاس "مروع للغاية إذا أردت الحقيقة".

وأضاف والاس الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد في نهاية مارس/ آذار "لم تكن الإصابة شديدة لكنها تثبط عزيمتك لأنها.. تشتد وتضعف... قبعت وحيدا في شقتي في لندن لثمانية أيام وفقدت حاستي التذوق والشم.. إنه أمر ينهك الطاقة".

وقال "ثم اختفى واتخذت بعض الإجراءات الاحترازية الإضافية وفي النهاية عدت للعمل"، بحسب "رويترز".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده استطاعت تفادي "السيناريو الأسوأ" لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، والذي أودى بحياة الآلاف.