روحاني يعلنها لأول مرة: لم نتمكن من توفير المعدات المطلوبة لمكافحة "كورونا"

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن أمريكا التي انسحبت من مختلف المعاهدات الدولية، لايمكن أن نتوقع منها التعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال روحاني، في كلمة ألقاها خلال القمة الافتراضية للدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز، "إن الإجراءات الأمريكية المعادية للإنسانية أعاقت ومنعت أحيانا وصول المعدات الطبية إلى إيران".

وأضاف أن إيران أجرت سلسلة إجراءات لمكافحة انتشار كورونا وقد سيطرت على تفشيه في العديد من محافظات البلاد، موكدا أن "إيران بدأت التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومع دول العالم منذ بداية جائحة كورونا".

وتابع الرئيس الإيراني: "العقوبات الأمريكية تقوض جهود بلاده في مكافحة كورونا"، مؤكدا أن "الفيروس أثبت هشاشىة القوى العالمية التي تمتلك ترسانة من أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أنها ليست مصانة أكثر من الدول الأخرى أمام الأمراض الوبائية".

وأردف روحاني قائلا: "إن إضعاف منظمة الصحة العالمية يعني إضعاف المواجهة العالمية المشتركة ضد كورونا"، مشددا على أن "قطع تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية تصرف غير مبرر وغير مسؤول ومتسرع وخطأ استراتيجي ترتكبه الولايات المتحدة".

وصرح الرئيس روحاني إن "إيران لم تتمكن من توفير المعدات المطلوبة لمكافحة كورونا بسبب الحظر الأمرثكي الظالم"، مؤكدا أن "الوقت حان لاستبدال الضغوط والتهديدات العسكرية والإرهاب الاقتصادي، بالتعاون الثنائي والمتعدد الجوانب لمحاربة التهديدات الحالية والمشتركة".

وقالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، إن "حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران، ارتفعت 74 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 6277 حالة"، مضيفة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في إيران بلغ 98647 حالة.