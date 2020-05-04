جونسون يكشف أهداف بريطانيا الـ5 بعد تخطي "ذروة كورونا"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، تم تخطيها.

وأضاف: "لكن يجب علينا أن نتصرف بذات الطريقة التي اعتدنا عليها خلال مواجهته، حتى لا نضيع ما قمنا به من جهود في محاربة الفيروس المسبب لمرض (كوفيد - 19".

وقال جونسون في فيديو آخر، إنه القدرة على مواجهة كورونا تعتمد على مواصلة العمل الجماعي، حتى نحقق أهدافنا الخمسة في بريطانيا وهي:

We will only be able to move on to the second phase when our five tests have been met. pic.twitter.com/B151LriBsj — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) May 4, 2020

1- امتلاك المستشفيات البريطانية سعة كافية لاستيعاب المرضى، حتى تكون قادرة على توفير الرعاية الطبية لمن يحتاجونها في عموم بريطانيا.

2- جعل معدل الوفيات في تراجع مستمر خلال تلك الفترة.

3- توفير البيانات اللازمة للتأكد من أن مستويات الإصابة تتراجع في عموم البلاد.

4- توفير مهمات الحماية الشخصية بأعداد كافية في الوقت الحالي، والتأكد من امتلاك القدر الكافي في المستقبل.

5- التأكيد على أن أي تعديل في الإجراءت الحالية الخاصة بمكافحة كرونا لن تؤثر سلبا على جهود مكافحة المرض.

We are past the peak of coronavirus. But we all need to continue to behave in the way we have, so we don’t undo our hard work. pic.twitter.com/HHZ2qEUwae — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) May 4, 2020

وخلال استضافته لمؤتمر افتراضي لإعلان التهدات المالية لمكافحة كورونا في العالم مع كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج والسعودية والمفوضية الأوروبية، أكد بوريس جونسون مساهمة المملكة المتحدة بتقديم 388 مليون جنيه إسترليني من الدعم البريطاني للبحوث الرامية إلى تطوير لقاحات مضادة للفيروس واختبارات لتشخيص الإصابة به وعلاجات للمصابين، وذلك جزء من مبلغ 744 مليون جنيه رصدت المملكة المتحدة للمساعدة في القضاء على الوباء ودعم الاقتصاد.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 3.5 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 247 ألف حالة وفاة.