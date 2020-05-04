بريطانيا: على الصين الإجابة عن أسئلة عدة فيما يتعلق بتفشي كورونا

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الاثنين، أن هناك أسئلة على الصين الإجابة عليها متعلقة بالمعلومات التي أتاحتها عن تفشي فيروس كورونا المستجد وتحليل مفصل لدورها يجب أن يتم في وقت لاحق.

وردا على سؤال من محطة "إل.بي.سي" الإذاعية عما إذا كان على الصين الإجابة عن أسئلة بشأن السرعة التي أبلغت بها العالم بمدى احتدام الأزمة قال والاس "أعتقد ذلك".

وأضاف الوزير، "الوقت المناسب لتحليل مفصل للأزمة هو بعد أن نسيطر على الموقف ونتخطاه وتعود اقتصاداتنا لأنشطتها الطبيعية".

وتابع قائلا "تحتاج الصين أن تكون صريحة وشفافة بشأن ما حادت عنه وعن إخفاقاتها وكذلك نجاحتها".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن هناك "كمية كبيرة من الأدلة" تؤكد أن فيروس كورونا المستجد جاء من مختبر ووهان الصينية.

ونفت الصين مرارا تكتمها على أي تفاصيل متعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.