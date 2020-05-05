رئيس وزراء اليابان يعلق على زيادة العقوبات الأمريكية على إيران

أكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن زيادة العقوبات الأمريكية على طهران، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19"، أمر غير صحيح.

طهران – سبوتنيك. ونقلت الرئاسة الإيرانية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن آبي "زيادة العقوبات الأمريكية على إيران في وقت يتفشى فيه فيروس كورونا أمر غير صحيح".

من جانبه، قال روحاني: "في الأسابيع الماضية شهدنا خلق توترات في العراق ومنطقة الخليج الفارسي من الأمريكيين، وفي السابق كان مصدر التوترات في المنطقة هو الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف روحاني :"نؤكد على ضرورة التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كورونا وتبادل الخبرات، ويجب تنمية العلاقات الثنائية بين إيران واليابان وتعميقها، واستمرار المشاورات والتعاون بين البلدين لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعا، في 18 نيسان/أبريل الماضي، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لتمديد حظر التسليح المفروض على إيران، الذي من المقرر أن ينتهي بعد 6 أشهر.

وقال بومبيو "عبر تويتر": "ينتهي حظر التسليح المفروض على إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم- بعد 6 أشهر من اليوم، يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد الحظر قبل أن تتسبب إيران في زيادة أعمال العنف وتبدأ سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط".

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 18, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، معتبرًا أن الاتفاق لا يمنع ما أسماه "نشاط إيران المزعزع في المنطقة".

وردت إيران على ذلك بإعلانها خطوات تدريجية في طريق تقليص تعهداتها النووية، من بينها رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مطلع العام الجاري، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، وآخرين.