تسجيل
18:17 GMT05 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    العلم الإسرائيلي، تل-أبيب، إسرائيل، 30 أبريل 2020

    قيادي بـ"القائمة المشتركة" يكشف تفاصيل تظاهرات السلطات المحلية العربية داخل إسرائيل

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104535/51/1045355170_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_57d10444d44ee115b0720d082ba0c036.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202005051045357428-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/

    قال القيادي في القائمة المشتركة، والنائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي، محمد حسن كنعان، إن "رؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل نفذوا اليوم تظاهرة كبيرة، أمام وزارة المالية، ومقر رئاسة مجلس الوزراء".

    وأضاف كنعان في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "التظاهرة جاءت احتجاجًا وتذمرًا من سياسات الحكومة الإسرائيلية، والتعامل مع وباء كورونا المنتشر في الدولة كافة".

    وتابع: "الحكومة الإسرائيلية لم تغط نفقات التصدي لوباء كورونا للسلطات المحلية العربية، والتي خسرت الكثير والكثير خلال الثلاثة أشهر الماضية بسبب الوضع الاقتصادي للمواطنين العرب".

    هيدروكسي كلوروكين يمكن أن يكون علاج محتمل للمصابين بفيروس كورونا المستجد
    © AFP 2020 / GERARD JULIEN
    إسرائيل في خدمة البشرية… غندلمان يكشف خطوة هي "الأولى من نوعها" في علاج كورونا
    وأكد أن "الحكومة الإسرائيلية تتعامل بعنصرية فاشية من الصف الأول مع العرب، حيث لم تنفذ وعودها بشأن الأموال المخصصة للسلطات المحلية والتي تم إقرارها سلفًا لتغطية نفقات مكافحة جائحة كورونا".

    وكشف أن "الحكومة الإسرائيلية أعطت للسلطات العربية المحلية ما يقدر بـ 1.7% من الأموال المخصصة لهم، وتم عقد جلسة للجنة المالية في الكنيست لبحث الأمر، وكيفية التعامل مع سلطات العرب في ظل وباء الكورونا".

    وأشار إلى أن "المواطنين العرب في الداخل الإسرائيلي، وكذلك نواب الكنيست العرب متضامنون مع مطالب السلطات المحلية العربية المشروعة من أجل مواجهة الوباء".

    وباشرت السلطات المحلية العربية الإضراب العام المفتوح، بدءًا من اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع مطالب اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لتعويض السلطات المحلية العربية، جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها في ظل جائحة كورونا، مؤخّرًا.

    ويشمل الإضراب جميع أقسام ومؤسسات السلطات المحلية، فيما أكدت اللجنة القطرية على قراراتها السابقة المتعلقة بعدم إعادة الطلاب العرب إلى المدارس العربية، خلال الأسبوع الحالي، حتى اتخاذ قرارات أخرى بهذا الشأن، يوم الخميس المقبل.

    واعتصم رؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، أمس الإثنين، أمام وزارة المالية في القدس، بمشاركة عدد من النواب العرب عن القائمة المشتركة، احتجاجا على عدم التجاوب الحكومي مع مطالب اللجنة القطرية، في تعويض السلطات المحلية العربية جرّاء خسائرها في مدخولاتها ومواردها الذاتية المتعلقة بضريبة المسقفات (الأرنونا)، والتي بمعظمها من السكن، خلال مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة، كما فعلت الحكومة بتعويض السلطات المحلية اليهودية من خسائرها في ضريبة المسقفات (الأرنونا) رغم أن معظمها ضرائب تجارية وصناعية.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستوطنات، الضفة الغربية، 20 فبراير 2020
    © REUTERS / POOL New
    بعد ربع قرن من القطيعة...هل لعبت إسرائيل دورا في عودة العلاقات الدبلوماسية بين السودان وأمريكا؟
    وشارك وفد مصغر يمثل اللجنة القطرية، برئاسة رئيس اللجنة القطرية، مضر يونس، في اجتماع لجنة المالية البرلمانية الذي عقد، أمس، في الكنيست بحضور نواب عن القائمة المشتركة وممثلي وزارتي المالية والداخلية، وعرض الوفد مطالب اللجنة القطرية بشكل مهني ومحدد وشامل، حتى تتمكن السلطات المحلية العربية من القيام بالحد الأدنى من واجباتها ومسؤولياتها في مواجهة ومحاصرة انتشار كورونا، في هذه المرحلة المركَّبة، في المجتمع العربي.

    وعُقِدَت جلسة عمل، بعد الاعتصام واجتماع لجنة المالية البرلمانية، بين رئيس اللجنة القطرية وممثلي وزارة المالية، بحثا خلالها تفاصيل المطالب، لكن دون أن يجري أي تقدُّم حقيقي وجدي في التجاوب مع مَطالب اللجنة القطرية.

    وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت بعد الاتفاق مع مركز السلطات المحلية الإسرائيلي العام توزيع مبلغ مالي قيمته 2.82 مليار شيكل دعما لميزانيات كافة السلطات المحلية في إسرائيل تعويضا عن تراجع عائداتها من ضريبة العقارات والمصالح التجارية "الأرنونا"، التي تجبيها، لكن السلطات العربية وعددها 67 سلطة في بلدة ومدينة عربية، ستحصل على ما مجموعه 1.7 بالمئة فقط من هذه الميزانية الخاصة (2,82 مليار شيكل) أي 47 مليون شيكل، لأنه "لا توجد في مناطق نفوذها مصالح كبيرة ومناطق صناعية" وأن غالبية العائدات الضريبية عبارة عن ضريبة عقارات المواطنين، أي ضرائب المساكن والتي من المتوقع أن تنخفض بصورة حادة جراء الأزمة هي الأخرى.

    انظر أيضا:

    بعد ربع قرن من القطيعة...هل لعبت إسرائيل دورا في عودة العلاقات الدبلوماسية بين السودان وأمريكا؟
    لماذا تكثف إسرائيل من هجماتها على سوريا... وما سر التوقيت؟
    خبير عسكري: إذا أرادت إسرائيل أن تقاتل إيران فلتذهب إليها
    إسرائيل تحقق إنجازا في العثور على علاج لـ"كورونا"
    إسرائيل في خدمة البشرية… غندلمان يكشف خطوة هي "الأولى من نوعها" في علاج كورونا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, تظاهرات, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    كايلي ماكيناني، المتحدثة الرسمية الجديدة باسم البيت الأبيض، واشنطن 1 مايو/ أيار 2020
    الجمال والسياسة... ممثلات الرؤساء والوزراء في العالم
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    بومبيو وجد اللحظة المناسبة لإسقاط مادورو
    العلاقات الأمريكية السودانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك