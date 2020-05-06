المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض منع نتنياهو من ترؤس الحكومة بسبب تهم فساد

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسات تطالب بمنع نتنياهو من ترؤس الحكومة المرتقبة على خلفية اتهامه بالفساد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يشكل حكومة جديدة أثناء توجيه الاتهام.

ويمهد القرار الطريق أمام نتنياهو ومنافسه، بيني غانتس، للمضي قدما في تشكيل حكومة الطوارئ. كما أيدت المحكمة اتفاق التحالف بين نتنياهو وغانتس، والذي سيتطلب تشريعًا جديدًا.

وقد طعنت مجموعة من منظمات الدفاع غير الربحية في قانونية الصفقة. وقالت المحكمة: "لم نجد أي سبب قانوني يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة".

وأعلن نتنياهو وغانتس عن أملهما في أداء الحكومة الجديدة اليمين في 13 مايو/ أيار.