فقدت حاستين وعانت مع أطفالها... زوجة ترودو تسرد تجربتها الصعبة مع كورونا

أكدت زوجة رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أن الإصابة بفيروس كورونا والعيش في ذات المنزل مع زوج و3 أطفال لم يكن أمرا سهلا على الإطلاق.

وقالت صوفي غريغوار لإذاعة كندية: "زوجي يعمل من السابعة صباحا حتى التاسعة مساء في مكتبه، وكنت أنا مع الأطفال، لذا كان علي الحذر بشدة".

وأضافت "كنت وحدي مع الأطفال، كان علي أن أبقى على مسافة منهم وكنت أضع قفازين وكمامة وجه. لم يكن ذلك سهلا".

وأضافت "أعراض المرض بقيت قوية لأكثر من أسبوع. فقدت حاستي الشم والتذوق، وعانيت من الصداع وآلام الجسد وعسر الهضم والغثيان".

وكشفت صوفي التي شفيت من فيروس كورونا أنها استعادت حاستي الشم والتذوق، لكنهما لم تعودا كما كانتا عليه من قبل.

وأتمت زوجة رئيس وزراء كندا "العاملون في المجال الطبي هم أبطال. هؤلاء الأشخاص يظهرون شجاعة وقوة غير عادية".