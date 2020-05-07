اليابان توافق على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج "كوفيد-19"

وافقت اليابان، اليوم الخميس، على استخدام عقار "ريمديسيفير" الذي تنتجه شركة "جيلياد ساينسز" كعلاج لمرض كوفيد-19 ليكون بذلك أول دواء مصرح به رسميا في اليابان لعلاج هذا المرض.

توصلت اليابان إلى القرار بعد ثلاثة أيام فقط من تقديم شركة الأدوية الأمريكية طلبا للحصول على الموافقة؛ وفقا لـ"رويترز".

وقال مسؤول في وزارة الصحة اليابانية خلال إفادة صحفية "حتى الآن لا يوجد دواء متاح لعلاج فيروس كورونا هنا، ومن ثم فإن الموافقة على هذا العقار خطوة كبيرة بالنسبة لنا". وأضاف أن الدواء سيُعطى للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض شديدة لعدوى كوفيد-19.

وفي ظل عدم وجود علاجات أخرى معتمدة للمرض، يتزايد الاهتمام بالدواء في جميع أنحاء العالم. وحصل الدواء، الذي يأخذه المريض كمحلول عبر الوريد، على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الأسبوع الماضي لاستخدامه في حالات الطوارئ للمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وتقول شركة جيلياد إن الدواء أدى لتحسن النتائج لدى الأشخاص الذين يعانون من المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي، وقدمت بيانات تشير إلى أنه يعمل بشكل أفضل عند تناوله في المراحل المبكرة من العدوى.

وسجلت اليابان ما يزيد قليلا عن 16000 حالة إصابة وأقل من 800 حالة وفاة وهو أدنى معدل تفش مقارنة مع الدول الصناعية الكبرى الأخرى.