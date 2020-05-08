تحطم طائرة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الهندي... فيديو وصور

أكد المتحدث باسم القوات الجوية الهندية، اليوم الجمعة، تحطم طائرة من طراز "ميغ-29" في إقليم البنجاب الحدودي مع باكستان.

نيودلهي - سبوتنيك. ونقلت وكالة "أي إن إي" عن المتحدث باسم سلاح الجو الهندي قوله: "تحطمت الطائرة المقاتلة من طراز "ميغ -29" اليوم بالقرب من بلدة هوشياربور في ولاية البنجاب. وتمكن الطيار من القفز بأمان".

Exclusive Images from #Mig29 crash site! Check these Pictures. ESPECIALLY first one... It's #Mig29 tail saps pic.twitter.com/m9u52FlG9T — 🔆News Line IFE 🔆🌈Live📡 (@NewsLineIFE) May 8, 2020

وذكرت الوكالة أن الطائرة كانت تقوم برحلة تدريبية واجهت خلالها مشكلة فنية أدت إلى سقوط المقاتلة. وقد شكلت لجنة خاصة لتوضيح ملابسات الحادث.

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Think our neighborhood kids also can shoot them ! not required F16 to cross



A #MiG29 fighter aircraft crashed today near the #Hoshiarpur district of #Punjab. The pilot managed to eject safely: IAF officials#IndianAirForce #Hoshiarpur #Punjab #IAF #IndianAirForce pic.twitter.com/2XrxXWE1aE — Defence & Strategic Studies 🦜©™ (@sandeepbaliga) May 8, 2020

ووفقا للصور من موقع الحادث، والتي كانت قد نشرت في وسائل الإعلام الهندية، فقد سقطت الطائرة في حقل.