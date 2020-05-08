جونسون يعرب عن امتنانه لبوتين على الإسهام الحاسم للاتحاد السوفيتي في تحقيق النصر على الفاشية

قالت الخدمة الصحفية بالكرملين، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر للرئيس الروسي خلال اتصال، عن امتنانه للإسهام الحاسم للاتحاد السوفيتي في تحقيق النصر على الفاشية.

وقالت في بيان: "تبادل رئيس روسيا ورئيس وزراء بريطانيا التهاني بمناسبة الذكرى 75 للانتصار على النازية التي أصبحت أعظم حدث في القرن العشرين وهو مثال على تعاون غير مسبوق بين دول التحالف المناهض لهتلر".

وتابع البيان: "وأشار فلاديمير بوتين، على وجه الخصوص، إلى أن روسيا تتذكر عمل البحارة البريطانيين والقوافل الشمالية، والذي بفضله تلقى الجيش والصناعة السوفيتية الأسلحة والمواد اللازمة خلال الحرب. بدوره أعرب بوريس جونسون عن امتنانه نيابة عن الشعب البريطاني فيما يتعلق بالإسهام الحاسم للاتحاد السوفييتي وقواته المسلحة في تحقيق النصر على عدو مشترك".

كما نقل في البيان قول جونسون: "يذكّر التحالف العسكري في تلك السنوات بضرورة تعزيز الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات الحديثة ومن بينها جائحة فيروس كورونا".

وأعرب الجانبان عن "استعدادهما لإقامة حوار وتفاعل بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الروسية البريطانية، وكذلك في حل المشاكل الدولية الفعلية".

وأعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعث رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية ضد الفاشية.