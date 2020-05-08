في مشهد مهيب... شاحنات التبريد لحفظ ضحايا كورونا في نيويورك... صور وفيديو

أدى الانتشار الواسع لجائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وازدياد أعداد الضحايا في مدينة نيويورك إلى اكتظاظ مشارح المدينة والمستشفيات بجثث الموتى، وعدم القدرة على استيعاب المزيد من الضحايا.

وقامت السلطات بتحويل موقف للسيارات في بروكلين إلى موقف "لشاحنات الجثث المبردة"، في مشهد محزن لم تشهده المدينة من قبل.

وبحسب موقع "nypost" الأمريكي، تمتد مواقف مقصورات شاحنات التبريد من الشارع رقم 36 إلى 39 في حديقة "Sunset Park".

New York City has 85 refrigerated trucks just for the dead bodies from the COVID-19 pandemic .



That's all you need to know about why you need to stay home.



Stay home and be safe please. XOXO pic.twitter.com/TJ8nCs7HCJ — Stone (@stonecold2050) April 24, 2020

ونوهت السلطات في المدينة إلى أن هذه الشاحنات هي جزء من أسطول ستستخدمه المدينة لتخزين الجثث على المدى الطويل، حيث تم تعبئة 30% من الشاحنات.

وقال غرد جوش بيجلي، أحد المقيمين في الشوارع القريبة من منطقة التخزين، في تصريح للصحيفة: "بجانب منزلي يوجد 27 شاحنة تبريد، حجم لا يمكن استيعابه".

Dead bodies loaded into refrigerated trucks outside New York hospitals after 98 people die from coronavirus in seven hours (video) https://t.co/NIUTogP23v pic.twitter.com/ujxr0i5Lk3 — Linda Ikeji (@lindaikeji) March 31, 2020

وأيضا تم إنشاء موقع جديد لتخزين الجثث في شارع 39، وأشارت المتحدثة باسم بلدية المدينة، أفيري كوهين، في بيان لها قبل أيام، أن "العديد من هذه الشاحنات فارغة في الوقت الحالي ونحتاج مكانا لإيقافها".

NEW YORK CITY: #coronadeath bodies are moved by forklift into refrigerated trucks in New York City on Tuesday. The bodies had to be quickly moved out of the hospital to accommodate more #COVID19 patients. New York has become the epicenter of the #coronavirus outbreak in the US. pic.twitter.com/fudszf8QVq — Coronavirus - #COVID19 America (@COVID19America) April 6, 2020

وأشارت عدد من الصحف الأمريكية إلى أن دور الجنائز باتت غير قادرة على تخزين الجثث، وتواجه صعوبات كبيرة في تنظيم عدد كبير من الجنائز في اليوم الواحد، لذلك تم اللجوء إلى هذا الحل.

وسجلت المدينة إلى اليوم أكثر من 14 ألف ضحية بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 5 آلاف وفاة محتملة بالفيروس، في كارثة تعتبر هي الأقسى في تاريخ المدينة.