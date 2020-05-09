صحيفة: بريطانيا ستفرض حجرا صحيا 14 يوما على القادمين إليها

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، بأن السلطات ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على جميع القادمين تقريبا، لتجنب موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيعلن في خطاب يلقيه غدا الأحد أن المسافرين الذين يصلون إلى المطارات والموانئ، بمن فيهم البريطانيون العائدون من الخارج، سيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 14 يوما.

وأوضح تقرير الصحيفة أنه من المرجح، بموجب إجراءات ستسري في أوائل يونيو/ حزيران، أن يقدم القادمون لدى وصولهم العناوين التي سيقيمون فيها خلال فترة العزل الذاتي.

ونقلت تايمز قول مصدر حكومي "ستساعد هذه الإجراءات في حماية المواطنين البريطانيين وتحد من نقل الفيروس في الوقت الذي نتقدم فيه إلى المرحلة التالية من تصدينا للجائحة".

وأمس الجمعة ارتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 31241 شخصا.