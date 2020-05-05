بريطانيا تتجاوز إيطاليا في عدد الوفيات جراء تفشي كورونا

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، اليوم الثلاثاء، وصول عدد وفيات وباء "كوفيد-19" في المملكة المتحدة إلى 29427 حالة بزيادة 693 وفاة عن أمس الإثنين.

القاهرة - سبوتنيك. وقال راب، القائم بأعمال متحدث الحكومة في مؤتمر صحفي للحكومة البريطاني، حول مستجدات وباء "كوفيد-19" بالمملكة المتحدة: "وصل عدد الوفيات بالمملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 29472 حالة".

وبذلك تكون المملكة المتحدة قد تجاوزت إيطاليا من حيث عدد الوفيات المسجلة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت إيطاليا 29315 حالة وفاة حتى الآن".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم أمس الاثنين، إن ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، تم تخطيها.

وأضاف: "لكن يجب علينا أن نتصرف بذات الطريقة التي اعتدنا عليها خلال مواجهته، حتى لا نضيع ما قمنا به من جهود في محاربة الفيروس المسبب لمرض (كوفيد - 19")