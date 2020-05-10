كوريا الجنوبية تقرر إجراء فحص كورونا على جميع الوافدين على نفقة الدولة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنها أقرت إجراء فحوصات كورونا المستجد على جميع القادمين من الخارج، في الوقت الذي اكتشفت فيه حالات إصابة بصورة مستمرة ليس من القادمين من أوروبا والولايات المتحدة فقط بل من الشرق الأوسط وأفريقيا كذلك.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مديرة قيادة تدابير الحجر الصحي المركزي، جيونغ أون-كيونغ، "يبلغ عن إصابات بكورونا المتسجد من القادمين من أوروبا والولايات المتحدة بصورة مستمرة، ومن بين المصابين الوافدين ارتفعت نسبة القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا بما يشمل تانزانيا وباكستان في الأونة الاخيرة".

وتابعت "لهذا السبب، قررت الدولة إجراء فحوصات كورونا على جميع القادمين من غير أوروبا والولايات المتحدة أيضا لمرة واحدة على نفقة الدولة أثناء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما".

وقالت إن معظم الفحوصات على الوافدين تجري على حساب الحكومات الإقليمية عند وصولهم إلى البلاد، ومن أجل تخفيف العبء المالي عليها، سيقدم لها الدعم من صندوق الدولة ابتداء من يوم الغد.

ويشار إلى أن السلطات الصحية فرضت الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما على جميع القادمين ابتداء من الأول من أبريل/نيسان.

ومن بين الـ34 حالة إصابة جديدة أبلغت عنها البلاد اليوم، جاءت 8 حالات من الوافدين، واحدة من أوروبا وشخصان من الولايات المتحدة الأمريكية وواحدة من كل من الفلبين والكويت و3 من تانزانيا، لترتفع نسبة المصابين القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا مقارنة بنظرائهم من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.