الخارجية الأمريكية: مازلنا الدولة الرائدة في تقديم المساعدة إلى الدول التي تحتاجها

نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عبر التويتر تغريدة أكدت من خلالها أن الولايات المتحدة كانت ومازالت الدولة الرائدة في تقديم يد المساعدة إلى الدول التي هي بأمسّ الحاجة إليها.

وجاء في التغريدة: "كانت ومازالت الولايات المتحدة الدولة الرائدة في تقديم يد المساعدة إلى الدول التي هي بأمسّ الحاجة إليها في الأزمات غير الاعتيادية من خلال المنظمات الدولية وغير الحكومية للوصول إلى المحتاجين في مختلف أنحاء العالم".

كانت ومازالت الولايات المتحدة الدولة الرائدة في تقديم يد المساعدة إلى الدول التي هي بأمسّ الحاجة إليها في الأزمات غير الاعتيادية من خلال المنظمات الدولية وغير الحكومية للوصول إلى المحتاجين في مختلف أنحاء العالم pic.twitter.com/poKwyqivg7 — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) May 10, 2020

​وأكدت التغريدة بأن الولايات المتحدة قدمت مؤخرا الكثير من المساعدات لدول صديقة حول العالم، كنوع من الدعم في إطار محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم أمس السبت، إن مليونا و274036 شخصا أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد، بزيادة 25996عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد 1557 حالة إلى 77034، بحسب وكالة "رويترز"، ويشمل الإحصاء الفترة حتى 8 مايو/ أيار الجاري، مقارنة بالإحصاء السابق يوم الخميس.

ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس الفيروس أكثر من 3.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 264 ألف حالة وفاة، بينما تشير الإحصائيات العالمية التي تصدرها المراكز البحثية إلى أن العدد أكبر من ذلك.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى المميتة.