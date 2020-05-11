بؤرة تفشي كورونا تسجل خمس إصابات جديدة بالفيروس

أعلنت مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا، تسجيل عدد صغير من الإصابات الجديدة بالفيروس.

وبحسب السلطات فى المدينة جميع الإصابات منقولة محليا، وذلك بحسب موقع "بي بي سي".

وتعتقد السلطات أن الحالات الخمس المسجلة حديثا جميعها موجودة في مجمع سكني واحد. ولم تظهر على أى منهم أى أعراض للإصابة بالفيروس.

وكان قد تم رفع الحظر عن مدينة ووهان قبل شهر، وقبل تسجيل هذه الإصابات لم تسجل المدينة منذ ذلك الحين أى إصابات جديدة.

تقول هيئة الصحة في ووهان إن مئات الحالات التي لم تظهر عليها أعراض كان يتم متابعتها مؤخرا.