ترامب يعلن نتائج فحوص فيروس كورونا لنائبه مايك بنس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نائبه مايك بنس خضع لفحوصات كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد يومي الأحد والاثنين، وجاءت النتائج سلبية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، إن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، سيعزل نفسه بعد ثبات إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع، إن نائب الرئيس مايك بنس يعزل نفسه الآن، بعد تشخيص سكرتيره الصحفي المسؤول عن خلية الأزمة لفيروس كورونا المستجد، مصابا بمرض (كوفيد-19).

ولم يحضر مايك بنس، اجتماعا يوم السبت مع الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين العسكريين، وفقا للوكالة.

ويوجد في الولايات المتحدة أكثر من مليون و327 ألف مصاب بالفيروس، توفي منهم ما يقارب 80 ألف شخص.