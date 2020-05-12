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    ترامب ينهي مؤتمرا صحفيا عن كورونا بعد خلاف حاد مع صحفيات 12 مايو أيار 2020

    ترامب ينهي مؤتمرا صحفيا عن كورونا بعد خلاف حاد مع صحفيات... فيديو

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    العالم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (82)
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    قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمره الصحفي أمام البيت الأبيض يوم الاثنين، وغادر المكان، بعد خلاف حاد مع الصحفيين الذين وجهوا له اتهامات تتعلق بجائحة كورونا.

    وقال ترامب خلال المؤتمر إن الولايات المتحدة تقوم بإجراء الفحوصات على فيروس كورونا، أكثر من أي دولة أخرى، لكن الصحفيين طرحوا أسئلة لم تعجب الرئيس، فرد عليهم بإجابات حادة.

    وبعد ذلك سئلت صحفية من أصول صينية ترامب عن سبب استمراره في الحديث عن عدد الاختبارات، في ما يتعلق بكورونا في الولايات المتحدة، بينما تستمر الوفيات، فرد بحدة: "لا تسألوني.. اسألوا الصين"، ووصف الرئيس الأميركي السؤال بـ"القبيح" ما أثار غضب مراسلة شبكة سي بي إس نيوز ويجيا جيانغ التي وجهت له السؤال.

     ثم طلب ترامب من مراسلة شبكة "سي إن إن" كايتلان كولينز توجيه الأسئلة، ولكن جيانغ قاطعت الرئيس الأمريكي قائلة، "سيدي الرئيس، لماذا تقول لي ذلك بالتحديد؟!"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

    فرد الرئيس الأمريكي على مراسلة "سي بي إس"، "اعلمي أنني لا أقول هذا تحديدا لأي أحد.. أنا أقول ذلك لأي شخص يطرح سؤالا قبيحا". لترد عليه جيانغ قائلة، "هذا ليس سؤالا قبيحا".

    بعد ذلك أراد ترامب أن يتخطى مراسلة "سي إن إن" وأن يتلقى الأسئلة من مراسل آخر، لتقاطعه كايتلان كولينز قائلة: "لكنك أشرت إلي.. لدي سؤالان سيدي الرئيس. لقد سمحت لي بالحديث".

    وعلق ترامب على مراسلة سي إن إن قائلا، "لقد فعلت وأنتِ لم تردِ، والآن أدعو السيدة الشابة في الخلف". لتوضح كولينز لترامب قائلة: "أردت فقط أن أترك زميلتي تنتهي من حديثها".

    تعليقا على ذلك الأمر غضب الرئيس الأمريكي وأنهى المؤتمر الصحفي.

    وسجلت الولايات المتحدة 830 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 80,352، وفق إحصائيات جامعة "جونز هوبكنز".

    وأفادت جامعة جونز هوبكنز، أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة وصل إلى 1,346,723 حالة مؤكدة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (82)

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    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, فيروس كورونا, ترامب
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