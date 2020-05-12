عمدة في أمريكا يأمر بمعاقبة منتهكي الحجر بصرامة والشرطة تعتقل زوجته في حانة اليوم التالي

قرر عمدة مدينة ألتون الأمريكية في ولاية إلينوي، برنت ووكر، معاقبة جميع السكان الذين لم يلتزموا بالحجر الصحي. وأمر الشرطة بمراقبة الحانات والنوادي في المساء يومي الجمعة والسبت واعتقال المخالفين.

واعتقلت الشرطة زوجة العمدة في المساء التالي، في إحدى حانات المدينة التي تسمى حيرام تافيرن. وشارك ووكر نفسه الخبر على الفيسبوك.

وكتب ووكر: "قلت لرئيس الشرطة أن يعاملها كما يعامل أي منتهك للحجر الصحي. ولن تحصل (زوجتي) على أي امتيازات. وتابع، زوجتي بالغة وهي قادرة على اتخاذ القرارات بنفسها. وفي هذه الحالة، أظهرت افتقارًا مذهلاً للمسؤولية. الآن ستواجه نفس العواقب مثل المخالفين الآخرين لأمر "البقاء في المنزل". لقد شعرت بالخجل من هذا الحادث، وأعتذر لجميع سكان ألتون".

awkward! The mayor of Alton told his police department to crack down on anyone violating the Illinois “stay-at-home” order. The police did just that – and cited the mayor’s wife at a downtown tavern. https://t.co/djvoFnRMxZ — Motria *Банду Геть* Caudill, PhD (@motinka) April 9, 2020

وتحظر أي تجمعات عامة أو خاصة خارج نفس العائلة أو الشقة في ولاية إلينوي. ويواجه جميع المخالفين، بما في ذلك الآن زوجة رئيس البلدية، غرامة تصل إلى 2.5 ألف دولار أو 364 يومًا من السجن.

في وقت سابق، عوقب عمدة في جنوب غرب مدينة فيكتوريا لخرقه قيود الفيروس التاجي بعد أن تم تصويره، وهو يشرب بيرة مع رجلين في شارع عام.