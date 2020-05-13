شركة "فيات" الإيطالية تبحث عن قرض كبير لسداد ديونها

تخطط شركة "فيات كرايسلر أوتومبيلز" لسداد جزء من تسهيلات ائتمانية بالمليارات عبر بيع سندات جديدة يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار)، في خطوة ستعكس مستوى ثقة سوق الديون في صانعة السيارات الإيطالية الأمريكية.

وبحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبيرغ"، فمن المرجح أن تصدر "فيات كرايسلر" سندات بقيمة تتراوح بين 750 مليون يورو إلى مليار يورو بحلول نهاية الشهر الجاري، لسداد الدفعة الأولى من قرض تم الحصول عليه في مارس/آذار.

في نهاية المطاف، تهدف الشركة إلى سداد كامل 3.5 مليار يورو عبر إصدار السندات. سيكون هذا هو الطرح الأول لها في أوروبا منذ أربع سنوات. لم تقرر "فيات" بعد ما إذا كانت ستصدر السندات الجديدة بالدولار أو اليورو.

أغلق صانعو السيارات وموردي قطع غيارهم المصانع في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة وسط عمليات الإغلاق الحكومية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، مما أوقف المبيعات وأضر بسلاسل التوريد.

بيع السندات الناجح سيعد بمثابة تصويت وترحيب بالثقة في شركة صناعة السيارات على الرغم من عدم اليقين الناجم عن الوباء.

وافقت شركة "فيات كرايسلر"، العام الماضي، على الاندماج مع مجموعة "PSA" المنافسة الفرنسية، لإنشاء رابع أكبر صانع سيارات في العالم من حيث الحجم، مما يسمح لهما بمشاركة عبء تكلفة التقنيات الجديدة باهظة الثمن.