أردوغان يقرأ آيات من القرآن الكريم ويثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو

أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع مصور وهو يتلو آيات من الجزء 25 من القرآن الكريم خلال شهر رمضان.

وظهر الرئيس التركي في المقطع المصور الذي نشرته قناة TRT عربي، التركية الرسمية، في الـ12 من مايو/ أيار الجاري، معلقة على الفيديو "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتلو آيات من الجزء الـ25 من القرآن الكريم، ضمن ختمته التي بدأها مطلع شهر رمضان المبارك".

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يتلو آيات من الجزء الـ25 من القرآن الكريم، ضمن ختمته التي بدأها مطلع شهر رمضان المبارك pic.twitter.com/qbmvaMX9HF — TRT عربي (@TRTArabi) May 11, 2020

ليثير المقطع المصور مجموعة من ردود الأفعال على مواقع التواصل ما بين المتعاطف والمندد لما نشر في المقطع المصور.

ونشر صاحب الحساب "ناصر الدويلة"، معلقا على الفيديو "لم اشاهد رئيس دولة يقرأ القرآن الا امير الكويت و ولي عهده فأمير الكويت بنى في بيته مسجد يصلي فيه الفروض مع الحرس والموظفين وهذا حال كل من سبقوه من امراء الكويت و ولي العهد بنى اكبر مسجد امام بيته يصلي فيه الفروض والرئيس اردوغان يحافظ على ورده اليومي والختمه الرمضانيه الله يحفظهم".

لم اشاهد رئيس دولة يقرأ القرآن الا امير الكويت و ولي عهده فأمير الكويت بنى في بيته مسجد يصلي فيه الفروض مع الحرس والموظفين وهذا حال كل من سبقوه من امراء الكويت و ولي العهد بنى اكبر مسجد امام بيته يصلي فيه الفروض والرئيس اردوغان يحافظ على ورده اليومي والختمه الرمضانيه الله يحفظهم pic.twitter.com/Fw29OFl1nw — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 11, 2020

بينما نشر صاحب الحساب "G K أبوأحمد" قائلا "إذا كانت لله فيجب أن تتركوه بينه وبين خالقه أما إذا كانت لأهداف أخرى فالنشر والتلميع مفهوم".