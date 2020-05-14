خامنئي يغرد عن حادثة فرقاطة "كنارك" ويوجه طلبا إلى قيادات الجيش الإيراني

علق المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، مجددا على حادثة الفرقاطة "كنارك" خلال التدريبات البحرية بخليج عمان، لافتا إلى أن وقعها على قلبه كان مؤلما ومريرا جدا.

وقال خامنئي قي بيان نشره عبر صفحته على "تويتر": "لقد أدّت حادثة فرقاطة كنارك الأليمة إلى استشهاد عدد من أعضاء القوة البحرية في الجيش الشجعان وكان وقع ذلك على قلبي مؤلماً ومريراً جدّاً. أطلب من المسؤولين توضيح أبعاد هذه الحادثة بشكل كامل، واتّخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرّر مثل هذه الحوادث المريرة التي تتسبب بمثل هذه الخسائر".

— الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) May 12, 2020

​ونشر الجيش الإيراني أمس الأربعاء، مقطع فيديو جديدا يرصد حادث إطلاق النار التي تعرضت لها بارجة "كنارك" في خليج عمان، بنيران صديقة، أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.

وكشف فيديو الجيش الايراني عن الجهة التي تورطت في إطلاق النار ضد البارجة التي أوكلت إليها مهمة إرسال الهدف إلى منطقة بحرية في خليج عمان أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.

وأكد الفيديو، الذي أذاعه موقع الجيش الرسمي في ايران، أن "البارجة كنارك أصيبت بالخطأ بصاروخ أطلقته مدمرة جماران نحو الهدف"، معللا الحادث بأنه نتج عن "خطأ تقني" في الصاروخ الموجه الذي تم إطلاقه، متهما أمريكا بشن حرب إلكترونية معادية.

© Sputnik / Mohamed Hassan سفينة كنارك الإيرانية

فيما دعا العميد تقي خاني المتحدث باسم الجيش الإيراني، الشعب ووسائل الإعلام، إلى عدم الانجرار وراء الشائعات حول حادث السفينة كنارك، مؤكدا أن جميع جوانب الحادث قيد التحقيق من قبل فرق الخبراء، مشيرا إلى أن "الضجة الإعلامية المفتعلة حول قضية حادث السفينة كنارك والشائعات التي لا أساس لها حول هذا الموضوع، موضحا أن الاعداء يحاولون استغلال أي حادث يقع في مناطق البلاد بشكل سيء لتمرير أهدافهم".