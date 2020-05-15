رقم قياسي للإصابات بـ"كورونا" في المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، 257 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2409 حالات إصابة جديدة.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "لقد تم تسجيل في الـ24 ساعة الماضية 257 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2409 حالات إصابة جديدة، وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 42595 والوفيات إلى 4477 في المجمل".

ويتم تطبيق تدابير الحجر الصحي والعزلة الاجتماعية الطوعية في المكسيك، لغاية 30 أيار/مايو، ولكن وفقًا لخطة السلطات في عدد من المناطق حيث يسمح الوضع الوبائي، سيبدأ الرفع التدريجي للقيود في 18 أيار/مايو. وأكدت الحكومة في وقت سابق، إن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، جائحة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.