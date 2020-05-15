صحيفة تكشف السبب الرئيسي لحظر نشاطات "حزب الله" في ألمانيا

كشفت صحيفة ألمانية في تقريرها الأسباب الرئيسية التي دفعت السلطات المحلية في البلاد من اتخاذ قرار حظر تنظيم "حزب الله" اللبناني ونشاطاته في ألمانيا.

وذكرت صحيفة "دي تسايت" الألمانية في تقريرها أن أحد العوامل الرئيسية لهذا القرار السريع للسلطات بحظر نشاطات الحزب على الأراضي الألمانية هو الكشف عن تخزين الناشطين كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم المستخدمة في صناعة المتفجرات، وبالإضافة إلى تطوير برامج تجسس خاصة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "وزارة الداخلية رصدت عددا من النشاطات الخطيرة لحزب الله في ​ألمانيا​، تهدد أمن البلاد".

وأضافت الصحيفة في تقريرها: "خلال التحقيقات وعمليات البحث عثرت السلطات في المؤسسات التابعة للحزب جنوبي ألمانيا على مواد متفجرة مخزنة".

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت أنها اتخذت قرارا بحظر "حزب الله" اللبناني على أراضيها وتصنيفه منظمة إرهابية،، فيما قامت الشرطة الألمانية بمداهمات، صباح اليوم، نفسه لاعتقال أشخاص ينتمون إلى الحزب الذي بات محظورا بحسب القوانين الألمانية.

وكان البرلمان الألماني قد أقر، في وقت سابق، اقتراحا يحث حكومة المستشارة أنغيلا ميركل على حظر جميع أنشطة "حزب الله" اللبناني على الأراضي الألمانية، مشيرا إلى ما وصفه بـ"أنشطته الإرهابية" خاصة في سوريا.