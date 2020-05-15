إصابة كلب وثلاث قطط أليفة بكورونا في هولندا

ذكرت شبكة (آر.تي.إل) اليوم الجمعة نقلا عن وزيرة الزراعة الهولندية أن كلبا وثلاث قطط منزلية فى هولندا أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت (آر.تي.إل) عن الوزيرة كارولا شوتن قولها "كل شىء يشير إلى أن الإصابة انتقلت إلى هذه الحيوانات من أصحابها. إذا كنت مريضا، لا تعانق القط أو الكلب".

وتم الإبلاغ بين حين وآخر عن حالات عدوى أخرى بين الحيوانات في جميع أنحاء العالم خلال جائحة كورونا.

ويقول المعهد الوطني للصحة في هولندا إن خطر نقل العدوى من الحيوان للإنسان ضعيف جدا. وفقا لـ "رويترز".

واكتشف الأطباء البيطريون الصينيون، الشهر الماضي، إصابة 15٪ من القطط المشردة وفي المأوى في ووهان بفيروس كورونا.

واختبر المتخصصون عينات الدم المأخوذة من 102 قطة بعد تفشي الفيروس التاجي و39 قبل تفشي المرض. واتضح أنه قبل انتشار الفيروس، لم تكن الحيوانات مصابة، ولكن بعد التفشي، أصيبت 15 من أصل 102 قطة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏