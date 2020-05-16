ترامب يكشف عن صاروخ "خارق جدا" يتجاوز سرعة الصوت 17 مرة

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تعمل على تنفيذ مشروع صاروخ "خارق" قادر على التحليق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت 17 مرة.

وقال ترامب، بحسب وسائل إعلام أمريكية، إن "الفضاء سيكون المستقبل سواء من حيث الدفاع أو الهجوم والعديد من الأشياء الأخرى. نحن الآن الرائد في الفضاء".

وأضاف "نبني معدات عسكرية مذهلة على مستوى لم يره أحد من قبل"، ووصف صاروخا قال إنه يجري تطويره بأنه "الأسرع في العالم" وسيتفوق على الصين وروسيا.

وقال ترامب، خلال اجتماع عقده في 15 أيار/ مايو الجاري، في البيت الأبيض مع قيادة القوات الفضائية الأمريكية في البيت الأبيض: “نطور الآن معدات عسكرية لا يمكن تصورها وتصل مستوى لم يشهده أحد أبدا. لا خيار آخر لنا مع الخصوم الذين نواجههم في الخارج”.

وتابع ترامب "لدينا ما أصفه بالصاروخ الخارق جدا. وقيل لي الليلة الماضية إنه أسرع 17 مرة مما يمتلكونه الآن (في البنتاغون)، يعني إذا ما قارناه مع الصاروخ الأسرع الذي يوجد لدينا في الوقت الحالي".

وتابع "سمعتم أن روسيا تمتلك صواريخ أسرع من الصوت 5 مرات، والصين تعمل على تحقيق سرعة تتجاوز سرعة الصوت 5 أو 6 مرات، لدينا مشروع صاروخ أسرع 17 مرة، وتم المصادقة عليه قبل قليل".