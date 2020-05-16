روحاني يكشف عن طريقة جديدة لإحياء يوم القدس بدلا من المسيرات الشعبية

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإيرانيين سوف يقومون بإحياء يوم القدس عبر مسيرات بالسيارات وليس سيرا على الأقدام في الشوارع تفاديا لنشر فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، السبت، إن التجمعات التي ستنظم هذا الأسبوع في طهران ضد إسرائيل في الذكرى السنوية ليوم القدس ستكون من خلال مسيرات بالسيارات وليس سيرا على الأقدام في الشوارع.

وأردف الرئيس الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني سينظم تلك التجمعات التي سيردد المشاركون فيها الشعارات ويلوحون بالرايات من داخل سياراتهم.

وتحتشد تجمعات بمناسبة يوم القدس في بلدات ومدن في أنحاء إيران وتهدف إلى إظهار الدعم للشعب الفلسطيني. وعادة ما يهتف المشاركون في تلك التجمعات "الموت لإسرائيل" ويحرقون العلم الإسرائيلي.

ويتم تنظيم يوم القدس سنويا في آخر جمعة من رمضان والتي توافق هذا العام 22 مايو/ أيار.

من جهتها نقلت وكالة "إرنا"، مساء الخميس الماضي، عن روحاني تأكيده ضرورة إحياء هذا اليوم بمختلف الأساليب الممكنة، حسب الظروف المتاحة في كل مدينة ومنطقة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار روحاني، إلى متابعات مسؤولي اللجان الأمنية والاجتماعية، بشأن إحياء يوم القدس العالمي، مشددا على أهمية هذا اليوم في إدانة إسرائيل، ودعم الشعب الفلسطيني، مع ضرورة التزام التوصيات الصحية، معتبرا أن المسؤولية الملقاة على عاتق أجهزة الإعلام أثقل وأكبر جسامة، حيث يتعين عبر استخدام أساليب متنوعة وأکثر تأثيرا لإدانة إسرائيل ودعم الشعب الفلسطيني عن السنوات السابقة.