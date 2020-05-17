إيران تكشف تفاصيل إقامة صلاة عيد الفطر

أعلنت إيران، اليوم الأحد، تفاصيل إقامة صلاة عيد الفطرن في ظل تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 6 آلاف شخصا.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن أمين اللجنة الاجتماعية في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا القول إن "صلاة عيد الفطر السعيد ستقام في الأماكن المفتوحة وفي جميع المدن الإيرانية".

وأضاف حسين كاظمي أن "إقامة مراسم إحياء ليالي القدر وتعاون المواطنين في إحيائها مع مراعاة القواعد الصحية التي تم إبلاغاها إلى المساجد جعل من اتخاذ القرار بشأن صلاة عيد الفطر أمرا يسيرا، لذلك ستقام الصلاة في الأماكن المفتوحة وفي جميع المدن ولن تقام في الأماكن التي يحتمل أن تكون المشاركة كثيفة هناك مثل المصلى الكبير في المدينة".

وأكد أن إقامة الصلاة هذا العام وبسبب كورونا ستقام في المساجد حصرا وعدم إقامتها في المصلى الكبير للمدينة، موضحا أن المطاعم ستفتح أبوابها بعد شهر رمضان مع مراعاة البرتوكولات الصحية التي تم إبلاغها.