إيران تخصص 5 تريليونات تومان لصندوق ضمان دعم العاطلين

أعلنت إيران، اليوم الأحد، تخصيص 5 تريليونات تومان لصندوق ضمان دعم العاطلين عن العمل في البلاد.

وقال وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني، محمد شريعتمداري، بحسب وكالة "إرنا"، "من أجل دعم الشرائح المتضررة من تفشي فيروس كورونا فقد تم تخصيص 5 تريليونات تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) لصندوق ضمان دعم العاطلين عن العمل".

وذكرت الوكالة أن تصريحات الوزير جائت خلال مراسم جرت عبر الفيديو كونفرانس لتدشين مشروع لتربية الأبقار بمقدار 10 الآف رأس في مدينة شيروان التابعة لمحافظة خراسان الشمالية شمال شرق إيران، قال شريعتمداري.

وأشار الوزير إلى الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة في المجتمع بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن الحكومة قدمت تسهيلات دعم لـ 22 مليون شخص كما تم دعم الأسر المعوزة بمقدار 25 تريليون تومان إجمالا.

كما لفت إلى تقديم سلات غذائية لفترة 4 أشهر بقيمة تتراوح ما بين 200 ألف و 600 ألف تومان لـ 3 ملايين أسرة معسرة.

وأشار إلى منح قروض ميسرة للوحدات الإنتاجية، لافتا إلى أنه تم في هذا الاطار توفير مصادر مالية قدرها 50 تريليون تومان لمنحها كتسهيلات لهذه الوحدات الإنتاجية في القريب العاجل.