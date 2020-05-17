رغم انتشار كورونا... كاتي بيري تصور كليب لأغنيتها الجديدة

أصدرت مغنية البوب ​​الأمريكية كاتي بيري فيديو كليب لأغنيتها الجديدة "Daisies" تم نشر الفيديو الذي تم تصويره وسط أشجار الغابة على قناة بيري على "اليوتيوب".

وحرصت بيري من خلال الفيديو الذي حقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال الساعات الأولى، أن تؤرخ لحملها، في إشارة إلى أنها تتوقع ولادة طفلها الأول من أورلاندو بلوم فى صيف 2020.

يذكر أنه بعد إعلان كايتي بيري عن حملها بطفلها الأول، اعترفت بأنها تمر بفترة من الإكتئاب وسط إنتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وفي 5 آذار/ مارس الماضي، أعلنت بيري عن حملها من خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم.

وكان الثنائي كاتي بيري وأورلاندو بلوم، قد قررا تبادل عهود الزواج في شهر أبريل/نيسان المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد موعد ومكان الحفل بشكل دقيق حتى الآن.