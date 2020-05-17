جونسون يقر بوجود شعور عام بالإحباط من إجراءات تخفيف العزل

اعترف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، بأن هناك شعورا عاما بالإحباط من الإجراءات التي اتخذتها حكومته للتخفيف من إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد انتقادات واسعة النطاق للقواعد الجديدة التي أقر بأنها أكثر تعقيدا.

وبينما أظهر استطلاع أجرته صحيفة "أوبزرفر" تزايد عدم الرضا عن تعامل جونسون مع الأزمة، كتب رئيس الوزراء في صحيفة "ميل أون صنداي" يقول "أدرك أن الناس سيشعرون بالإحباط من بعض القواعد الجديدة".

ويوم الأربعاء، بدأت الحكومة في تخفيف تدريجي للقيود في إنجلترا بتشجيع من لا يستطيعون العمل من منازلهم على العودة إلى وظائفهم مع تجنب استخدام وسائل النقل العام إن أمكن.

ولا تنطبق التغييرات على أقاليم اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية، التي لم تخفف حكوماتها شبه المستقلة من الإغلاق، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وثمة انتقادات بأن رسالة الحكومة مربكة وأرسلت إشارات متضاربة، ولا يزال الناس ممنوعين من دعوة الأصدقاء والأقارب إلى منازلهم.

وأظهر استطلاع صحيفة "أوبزرفر"، اليوم الأحد، أن 42 بالمئة غير راضين الآن عن تعامل الحكومة مع الأزمة وهو ما يمثل انخفاضا بمقدار تسع نقاط عن الأسبوع الماضي، بينما استحسن 39 بالمئة أداء الحكومة، وهذه هي المرة الأولى التي تزيد فيها نسبة غير الراضين على نسبة الراضين.

وقال جونسون في "ميل أون صنداي" "نحن نحاول إنجاز شيء لم يتعين إنجازه من قبل .. إخراج البلاد من حالة الإغلاق الكامل بطريقة آمنة لا تخاطر بالتضحية بما بذلتموه من جهد دؤوب".

وتابع "أدرك أن ما نطلبه الآن أكثر تعقيدا من مجرد البقاء في المنزل، ولكن هذه مشكلة معقدة ونحن بحاجة إلى الثقة في وعي الشعب البريطاني".