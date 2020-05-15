تحذيرات من موجات تفش جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا

حذر الدكتور ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن مرض كوفيد-19، من أن المملكة المتحدة يجب أن تكون "حذرة للغاية" في قرار الخروج من الإغلاق العام لأن الفيروس منتشر بشكل كبير.

وتوقع أنه وبمجرد عودة استئناف الحركة في جميع أنحاء البلاد، أن تكون هناك موجات تفش جديدة للفيروس، وذلك بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال إنه يجب توفير استراتيجة شاملة للتتبع والفحص والعزل للحد من من تفشي كورونا، كما فعلت دول أخرى، مؤكدا أن الفيروس "تهديد مستمر".

ويرى أن القدرة على فحص المرضى وتتبع المخالطين لهم وعزل المصابين الجدد يجب أن تتوفر من قبل رفع قيود الإغلاق لأن الإغلاق يعني، وعلى حد تعبيره، حالة "تجميد للفيروس"، وهو ما يعطي المتخصصين والعلماء وقتا كافيا للاستعداد بشكل أفضل في مواجهة تداعيات الفيروس.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن بريطانيا قد تخفف إجراءات العزل العام التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا بوتيرة مختلفة في مناطق معينة.

وأضاف "قد يؤدي الأمر إلى تخفيف بعض الإجراءات بوتيرة مختلفة في مختلف مناطق البلد وفي الوقت نفسه قد يؤدي إلى إعادة فرض بعض الإجراءات في بعض أنحاء البلاد دون غيرها".

وتابع، بحسب وكالة "رويترز"، "ليس لدي علم بأي خطط في الوقت الراهن لتطبيق ذلك فيما يتعلق بالمدارس".