البرلمان الإيراني يحذف مادة من مشروع قانون ضد إسرائيل

أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، محمد جواد جمالي نوبندجاني، عن حذف مادة حظر المنافسة مع الرياضيين الإسرائيليين من مشروع هذه اللجنة.

وقال النائب نوبند جاني، في تصريحات صحفية، اليوم، الأحد، إن "الفقرة التي جرى حذفها هي الحادية عشر والتي حظرت على الرياضيين الإيرانيين منافسة خصومهم الإسرائيليين"، مضيفا أن "حذف هذه الفقرة جاء في جلسة عقدتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان".

وأضاف المسؤول الإيراني، أن "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع أمام إسرائيل، لكنها لا تريد أن تعطي "ذريعة مكتوبة لإسرائيل ووكلائها في الاتحادات العالمية"، مشيرا إلى أن "بقاء الفقرة الحادية عشرة من مشروع القانون يمكن أن يؤدي إلى تعليق الرياضة الإيرانية بالكامل".

وكان البرلمان الإيراني، قد صوت بأغلبية ساحقة، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون تحت عنوان: "مواجهة إيران للإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد الأمن الإقليمي والدولي".

إيران تهدد بإنهاء الوجود الإسرائيلي في القدس

وقال المساعد الخاص لرئیس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولیة، حسین أمیر عبد اللهیان إن المقاومة ستنهی الوجود الإسرائیلی فی القدس: "لن یكون للصهاینة مكان فی مستقبل المنطقة. فلسطین کلها ملك للفلسطینیین. لا شك أن المقاومة ستنهی وجود الكیان الصهیونی المزور. وبعون الله سبحانه وتعالی سنصلی قریباً فی القدس".

لن يکون للصهاينة مکان في مستقبل المنطقة. الأراضي #الفلسطينية کلها ملک للفلسطينيين. مما لاشک فيه أن المقاومة ستنهي وجود الکيان الصهيوني المزيف. بعون الله تعالی سنصلي قريباً في #القدس. pic.twitter.com/ZZafIa8K7v — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) May 15, 2020

وكان عبد اللهيان قال إنه "إذا اخطأ الصهاينة في احتلال أجزاء من الضفة فإنهم سيواجهون صفحة جديدة ومدهشة". وتابع: "لا يشك الصهاينة بأنه إذا أخطأوا في احتلال أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية فإنهم سيواجهون بصفحة جديدة ومدهشة من قبل المقاومة يندمون من عملهم. وسيشهد العالم في الحركة الجديدة للمقاومة الفلسطينية تطوراً هاماً".