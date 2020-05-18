البرلمان الإيراني يصدر قانونا لمواجهة "الأعمال العدائية للنظام الصهيوني"

أقر البرلمان الإيراني قانونا بشأن مواجهة أعمال إسرائيل العدائية، ينص على إنشاء سفارة افتراضية في القدس.

اتفق النواب خلال جلسة مفتوحة للبرلمان، اليوم الاثنين، على جميع أحكام قانون مواجهة "الأعمال العدائية للنظام الصهيوني".

وقد أمر النواب، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية، وزارة الخارجية بإنشاء سفارة افتراضية لجمهورية إيران الإسلامية في القدس عاصمة فلسطين. لذلك، أعطى مدة ستة أشهر للوزارة من لحظة المصادقة على القانون.

كما وكل إلى وزارة الخارجية الإيرانية تنظيم "استفتاء" في فلسطين (في إيران يعتقدون أنه سيساعد في حل مشكلة المنطقة).

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن أحكام القانون المعتمد حظرًا على حركة البضائع الإسرائيلية عبر أراضي إيران، بالإضافة إلى حظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض. وألزم البرلمانيون الحكومة بمساعدة الدول والشعوب الأخرى في "تحرير" القدس.