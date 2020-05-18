مقتل طيار بتحطم طائرة خفيفة قام بتجميعها بنفسه

لقي طيار مصرعه في ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية، أمس الأحد، جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز "أوسبري - 2 " قام بتجميها بنفسه.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حاول الطيار البالغ من العمر 44 عاما، الهبوط على المدرج، ولكن بسبب مشاكل في المحرك لم يتمكن من القيام بذلك وسقطت الطائرة في أحد الحقول.

— World News (@worldnwsdotcom) May 17, 2020

ومن جانبه أوضح ممثل هيئة سلامة الطيران المدني، بيتر جيبسون أن الطيار قام بتجميع الطائرة الخفيفة بشكل كامل رغبة منه في فهم آلية عمل الطائرة الخفيفة.

وبحسب الصحيفة، هرع مالك الحقل لإنقاذ الطيار الذي علق في الحطام، إلا أن الطيار كان قد توفي.

في وقت سابق من شهر الجاري، تحطمت طائرة ذات محرك خفيف بالقرب من طريق سريع مزدحم في في مدينة ميرامار في الولايات المتحدة بعد أن قام طيار بتوصيل الأسلاك بشكل خاطئ.