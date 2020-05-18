الكرملين: بوتين وأردوغان يعبران عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي بينهما، الوضع في ليبيا، معربان عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات هناك.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، في هذا الشأن: "أعرب الرئيسان الروسي والتركي عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا. وتم التأكيد على الحاجة إلى الاستئناف السريع للهدنة الدائمة والحوار بين الليبيين

على أساس قرارات مؤتمر برلين الدولي المنعقد في 19 يناير/كانون الثاني، والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510".

ونفى، في وقت سابق، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، سقوط قتلى في صفوف القوات التركية في ليبيا.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، قال أكار في مقابلة تلفزيونية، إن "القوات المسلحة التركية ستواصل القيام بما يجب القيام به في ليبيا، في إطار دعم الشرعية".

وأكد "أنها تتواجد في ليبيا تلبية لدعوة الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".

كما أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، على عدم اعتراف الحلف بأي حكومة في ليبيا سوى حكومة الوفاق الوطني.