فرنسا وألمانيا تدعوان لإنشاء مخزون استراتيجي أوروبي مشترك من الأدوية والمعدات الصحية

دعت كل من فرنسا وألمانيا لإنشاء مخزون استراتيجي أوروبي مشترك من الأدوية والمعدات الصحية، وذلك وفقا لما جاء في مؤتمر صحفي لميركل وماكرون.

وحسب "رويترز" دعت فرنسا وألمانيا، اليوم الاثنين، إلى إنشاء صندوق انتعاش بقيمة 500 مليار يورو (543 مليار دولار) قادر على تقديم منح للدول والمناطق الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في بيان مشترك، إنهما يقترحان تفويض المفوضية الأوروبية لاقتراض أموال من الأسواق المالية باسم الاتحاد الأوروبي، مع احترام معاهدات الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه.

وتعافت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد أن شهدت أسوأ أسبوع في شهرين، في حين يأمل مستثمرون في أن يتعافى الاقتصاد تدريجيا مع تخفيف الكثير من الدول إجراءات الإغلاق بسبب كورونا.