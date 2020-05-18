فرنسا وألمانيا تقترحان خطة لدفع اقتصاد الاتحاد الأوروبي بـ500 مليار يورو

دعت فرنسا وألمانيا، اليوم الاثنين، إلى إنشاء صندوق انتعاش بقيمة 500 مليار يورو (543 مليار دولار) قادر على تقديم منح للدول والمناطق الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وحسب "رويترز" قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بيان مشترك إنهما يقترحان تفويض المفوضية الأوروبية لاقتراض أموال من الأسواق المالية باسم الاتحاد الأوروبي، مع احترام معاهدات الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه.

وتعافت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد أن شهدت أسوأ أسبوع في شهرين، في حين يأمل مستثمرون في أن يتعافى الاقتصاد تدريجيا مع تخفيف الكثير من الدول إجراءات الإغلاق بسبب كورونا.

وارتفعت أسهم شركات النفط الكبرى توتال وبي.بي ورويال داتش شل نحو أربعة في المئة وقادت مكاسب السوق مع ارتفاع أسعار النفط أكثر من دولار مدعومة بتخفيضات إنتاج ومؤشرات على تعافي الطلب شيئا فشيئا.

كما دعم سهم توتال أنباء إلغاء الشركة خطط شراء أصول أوكسيدنتال بتروليوم في غانا والموافقة على شراء أصول من شركة طاقة برتغالية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.8 في المئة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.

واستعدت المحال التجارية والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر في إيطاليا لمعاودة فتح أبوابها اليوم الاثنين، في حين خففت مراكز أخرى للتفشي، مثل نيويورك وإسبانيا، تدريجيا، القيود التي دفعت الاقتصاد العالمي إلى تراجع شديد.