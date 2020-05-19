سقوط قتلى وجرحى جراء زلزال جنوب غربي الصين... فيديو وصور

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، مقاطع فيديو وصور، توثق لحظة وقوع زلزال في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.

وأعلنت السلطات المحلية في المقاطعة مقتل أربعة أشخاص وإصابة 24 بجروح جراء الزلزال.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات ضرب مقاطعة يونان جنوب غربي الصين. وكان مركز الزلزال على عمق 8 كم.

At least four people were killed and another 23 injured when a 5.0 magnitude earthquake struck Qiaojia County in southwestern China's Yunnan province, local authorities said Tuesday. pic.twitter.com/0XLN7qOurv — Sixth Tone (@SixthTone) May 19, 2020

وباشرت السلطات عمليات الإنقاذ، وتم إجلاء السكان من المباني المتضررة إلى أماكن آمنة. ولم يبلغ عن عدد الذين تم إجلاؤهم بعد، لكن المعلومات تشير إلى أن عدد سكان المنطقة المتضررة يصل إلى أكثر من 5 ملايين.

وأرسل نحو 600 منقذ إلى منطقة الكارثة، كما قال حاكم يونان، بينهم إطفائيون وعسكريون من الكتيبة المحلية للجيش الصيني.

كما أعلنت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في اليابان، اليوم الثلاثاء، أن زلزالين بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ضربا السواحل الشرقية والغربية لجزيرة هونشو اليابانية بفارق زمني أقل من ساعة.