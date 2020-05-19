وكالة: الحرس الثوري يبذل جهودا واسعة للوصول بالأقمار الصناعية إلى المدار 36 ألف كم

تبذل القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني جهودا واسعة للوصول بالأقمار الصناعية إلى المدار 36 ألف كم حول الأرض.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها النائب في مجلس الشورى الإيراني روح الله متفكر آزاد، لوكالة "فارس" على هامش لقائه اليوم الثلاثاء بمعية عدد من النواب مع قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة.

تصاویر دیده نشده از لحظه پرتاب ماهواره نور

توسط ماهواره بر قاصد pic.twitter.com/Dz2Nqw8aYw — ترمه🇮🇷 (@TermehhTttttt) April 23, 2020

وقال "لقد تعرفنا خلال الزيارة على أحدث المنجزات الفضائية للحرس الثوري ورأينا عن كثب تتبع القمر الصناعي نور والإشارات الصادرة عنه".

وأكد ضرورة الاستفادة من أنموذج الحرس الثوري لتطبيقه في القطاع الصناعي في البلاد من أجل حل ومعالجة مشكلات البلاد مضيفا "سيتم خلال المجلس القادم تقديم المزيد من الدعم لإجراءات القوة الجوفضائية".

وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت إيران أول قمر صناعي عسكري نور (لايت) في المدار على ارتفاع 425 كم بمساعدة مركبة الإطلاق "Cased"، وتم تأكيد وجودها في المدار من قبل السرب الثامن عشر لمراقبة الفضاء الخارجي في القوات الجوية الأمريكية.

وقال قائد الوحدة الفضائية في القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد علي جعفر آبادي، إن طهران "تعتزم بجهود علمائنا في حرس الثورة ووزارة الدفاع للارتقاء بالمدار وأن نصل إلى المدار 36 ألف كم خلال الأعوام القادمة"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف، أن "هذا الارتفاع المداري أو مدار "جيو" مهم من حيث أنه مختص بالأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات والبث التلفزيوني وهو مدار استراتيجي للغاية تبدو فيها الأقمار الصناعية بصورة ثابتة وساكنة من قبل المراقب الأرضي".

وتابع قائد الوحدة الفضائية الإيرانية أن "إيصال القمر الصناعي إلى هذا المدار يعود للبلاد بعوائد من الناحية الاقتصادية ويعد أداة للحفاظ على أرصدة البلاد الفضائية مثل النقاط المدارية للمدار "جيو"، مؤكدا أن "الوصول إلى هذا المدار بحاجة إلى ديمومة وترابط البرامج الفضائية"، مضيفا: "سنحققه بعون الباري تعالى والدعم من المسؤولين".