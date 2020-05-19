 ملمحا إلى الهجوم السيبراني على إيران… رئيس الأركان الإسرائيلي: سنستخدم مجموعة أدوات متنوعة

أعلن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، مساء اليوم الثلاثاء، أن جيش بلاده "سيستخدم مجموعة أدوات متنوعة" للرد.

وجاءت تصريحات كوخافي في حفل تسليم وتسلم قيادة الجبهة الداخلية.

وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، نقلا عن الجنرال كوخافي، أن "مواصلة العمل بواسطة الوسائل العسكرية المتنوعة وطرق القتال الخاصة لاستهداف العدو. المناطق المأهولة التي تمركز فيها العدو لن تكون عائقا أمامنا لمهاجمته".

رئيس الاركان الجنرال أفيف #كوخافي في حفل تسليم وتسلم قيادة #الجبهة_الداخلية: سنواصل العمل بواسطة الوسائل العسكرية المتنوعة وطرق القتال الخاصة لاستهداف العدو. المناطق الماهولة التي تمركز فيها العدو لن تكون عائقًا أمامنا لمهاجمته pic.twitter.com/8uDCN9FoEB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2020

وتابع كوخافي "أثبتت عشرات الهجمات، حتى في الآونة الأخيرة، تفوق المخابرات وقوة الجيش الإسرائيلي".

وأشار كوخافي الى أنه "على الجيش الإسرائيلي التزام أخلاقي بحماية مواطني البلد من الجيوش الإرهابية من حولنا، وعندما تهدد الجبهة الداخلية الإسرائيلية بآلاف الصواريخ والقذائف، لن نتردد في الهجوم بالقوة لإحباط التهديدات. وبينما نبذل كل ما بوسعنا لمنع سقوط ضحايا من المدنيين، فإن العدو يبذل قصارى جهده لإيذاء المدنيين".

على جيش الدفاع ملقاة المسؤولية للدفاع عن مواطني #إسرائيل من الجيوش الإرهابية المحيطة بنا، وعندما تتعرض إسرائيل لتهديد بآلاف الصواريخ والقذائف، لن نتردد من الهجوم بقوة لإحباط التهديدات.

نحن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب المساس بالمواطنين، والعدو يفعل كل ما بوسعه للمساس بهم #كوخافي pic.twitter.com/ckvgeABAL0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2020

سبق أن قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الاثنين، إن إسرائيل هي المسؤولة على الأرجح عن هجوم إلكتروني وقع هذا الشهر واستهدف أجهزة كمبيوتر في ميناء الشهيد رجائي.

ودعمت الصحيفة الأمريكية ذائعة الصيت تقريرها بأقوال مسؤولين أمريكيين ومسؤولين حكوميين أجانب لم تذكر أسماءهم، مشيرة إلى أن الاضطراب الذي وقع في التاسع من مايو/أيار بأجهزة الكمبيوتر الإيرانية، من المرجح أن يكون انتقاما لمحاولة هجوم إلكتروني وقعت في وقت سابق على أنظمة توزيع المياه في مناطق ريفية بإسرائيل.

ونفت إيران مرارا تورطها في محاولة القرصنة الفاشلة يوم 24 أبريل/ نيسان على شبكات توزيع المياه الإسرائيلية.