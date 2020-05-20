زيلينسكي يعلن استعداده للمفاوضات دون شروط بشأن دونباس

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أنه مستعد للمشاركة في المفاوضات بشأن النزاع الدائر شرقي أوكرانيا، في دونباس، دون أية شروط مسبقة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات الرئيس الأوكراني الذي عقد مؤتمرا صحفيا قال فيه: "أنا مستعد لأية صيغة يمكن أن تقربنا من نهاية الحرب هناك وعودة شعبنا إلى السلام".

وأضاف زيلينسكي قائلا: "لا أهتم بالشروط وكيفية أشكال عقد المفاوضات نحن بحاجة إلى نتيجة".

وأشار الرئيس زيلينسكي إلى أنه لم يجر مؤخرًا أية مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يعتبر الحوار معه أمرًا لا مفر منه ويجب التفاوض.

وخلص زيلينسكي أنه مستعد للمفاوضات وبأي شكل من الأشكال ودون شروط مسبقة، لكن بعد انتهاء وباء فيروس كورونا.

هذا واعتمدت الدول المشاركة في "رباعية نورماندي" خلال قمتها الأولى، على مدى الأعوام الثلاثة، التي عقدت في باريس يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر عام 2019، بيانا مشتركا حيث اتفقت على عقد اجتماع بعد أربعة أشهر في برلين من أجل مواصلة العمل على تسوية الوضع في دونباس.

وشدد البيان على أن اتفاقيات مينسك تظل بمثابة الأساس للعمل في "صيغة نورماندي"، وينص البيان على فصل القوات قبل حلول نهاية آذار/ مارس عام 2020 في ثلاثة مواقع جديدة في دونباس. كذلك دعا القادة إلى ضمان وقف إطلاق النار في دونباس قبل حلول نهاية العام.